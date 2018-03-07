食譜:和風五平餅:www.ytower.com.tw

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食譜:和風五平餅

  • 【做　法】
  • 1.隔夜飯加入味醂拌勻，搗碎後捏成圓扁狀。
  • 2.將作法1的米餅兩面刷上照燒醬，放上烤網，在爐上烤約3分鐘，再翻面烤約3分鐘即可。
飯食 .米食及米類製品 .日式料理 .素食
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