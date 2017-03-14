食譜:蒜辣義大利麵:www.ytower.com.tw
食譜:蒜辣義大利麵

  • 【做　法】
  • 1.煮一鍋水，加入少許鹽（份量外）和橄欖油，放入義大利直麵煮約4∼5分鐘至半熟狀態，即可撈出瀝乾水分，放入大盤中以適量橄欖油拌勻，備用。
  • 2.蒜頭、辣椒切片，備用。
  • 3.熱一平底鍋，放入少許橄欖油，加入作法2的蒜片、辣椒片以小火爆香至蒜片成金黃色。
  • 4.在作法3中加入作法1半熟的麵條拌炒均勻，接著加入煮麵水、糊椒粉、鹽煮至湯汁收乾，起鍋前撒上巴西里碎即可。
麵食 .麵食及麵粉類製品 .西式料理 .素食 .好吃義大利麵不用醬 .快樂廚房雜誌第75期
上線日期: