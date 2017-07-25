食譜:抹茶丹波豆吐司:www.ytower.com.tw

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食譜:抹茶丹波豆吐司

  • 【做　法】
  • 1.將中種麵糰材料放入攪拌缸，以慢速拌勻至無乾粉狀，再轉中速攪拌至成糰光亮。
  • 2.取出作法1的麵糰，滾圓後放入鋼盆，置於發酵箱，以溫度28℃／相對濕度75﹪，發酵約90分鐘至麵糰成一倍大，即為中種麵糰備用。
  • 3.將作法2的中種麵糰、主麵糰材料（奶油除外）及餡料一起放入攪拌缸，攪拌至麵糰形成筋性，再加入奶油，以中速攪拌至麵糰光亮、麵筋形成薄膜狀。
  • 4.將作法3的麵糰分切成每個350公克，滾圓後覆蓋上塑膠袋，靜置鬆弛10∼15分鐘，整型後放入發酵箱，以溫度38℃／相對濕度80﹪，發酵至麵糰漲至烤模的八分滿。
  • 5.將作法4的麵糰送入預熱好的烤箱，以上火180℃／下火210℃，烤焙約35分鐘即可。
  • 【備　註】
  • 選擇市售蜜過的丹波黑豆，不僅形狀飽滿完整，也有淡淡的甜味及黑豆香氣。
點心 .麵食及麵粉類製品 .西式料理 .葷食 .超有料吐司
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