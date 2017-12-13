食譜:燕麥片餅乾:www.ytower.com.tw

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食譜:燕麥片餅乾

  • 【做　法】
  • 1.將低筋麵粉、小蘇打、杏仁粉一起過篩，放入鋼盆中，再加入細砂糖、鹽、豆漿與退冰軟化的、奶油拌勻成麵糰，最後加入燕麥與蔓越莓混合均勻。
  • 2.取出作法1分割成每個約25公克的小麵糰，放入烤盤中稍微壓扁成圓片狀，移入預熱好的烤箱，以200℃烘烤約12分鐘即可。
  • 【備　註】
  • 份量：約30片
點心 .麵食及麵粉類製品 .西式料理 .葷食
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