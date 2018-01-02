食譜:蜂蜜麵包:www.ytower.com.tw

- 【材 料】
- A麵糰.高筋麵粉 200公克
- 奶粉 10公克
- 蜂蜜 40公克
- 鹽 2公克
- 水 105公克
- 全蛋 15公克
- 速溶酵母 2公克
- 奶油 15公克
- B杏仁餡.奶油 30公克
- 糖粉 70公克
- 蜂蜜 30公克
- 全蛋 40公克
- 杏仁粉 100公克
- C.糖粉 50公克
- 冷開水 適量
- 熟杏仁片 適量
【做 法】
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1.將所有材料A（除奶油外）拌勻，揉成糰出筋。
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2.加入奶油揉成光亮的麵糰，滾圓後放入電子鍋內按下保溫鍵進行基礎發酵，約10∼15分鐘後按取消鍵，不開鍋蓋繼續發酵30∼35分鐘。
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3.取出鍋內的麵糰翻面，再放回鍋內繼續發酵20分鐘。
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4.將作法三的麵糰滾圓並鬆弛15分鐘左右。
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5.將鬆弛好的麵糰捍成約40公分長方形，抹上適量的杏仁餡（材料B混合）後捲成圓柱狀。
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6.將作法5從中切開成兩半（一邊留1∼2公分不切斷），再將其交叉打成麻花狀頭尾相接成花環狀放入鍋內，按下保溫鍵作最後發酵.約15∼20分鐘後按取消鍵，繼續在鍋中發酵30分鐘，至麵糰約原來的2倍大。
- 7.按下煮飯鍵或蛋糕鍵，待烘烤完成後取出淋上糖霜（糖粉加少許水拌均成霜狀），灑上熟杏仁片即可。
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