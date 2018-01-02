食譜:培根洋芋麵包:www.ytower.com.tw

- 【材 料】
- A.高筋麵粉 200公克
- 奶粉 10公克
- 細砂糖 20公克
- 鹽 2公克
- 水 120公克
- 速溶酵母 2公克
- 奶油 10公克
- B.洋芋 1顆
- 培根 2片
- 沙拉醬 20公克
- 黃芥末 少許
- 粗黑胡椒粉 少許
- 新鮮巴西利 少許
- 熟白芝麻 40公克
【做 法】
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1.洋芋去皮切小塊，用電鍋蒸熟，壓成泥狀；培根煎熟，切丁，加入沙拉醬、黃芥末及黑胡椒粉拌勻，再和洋芋泥拌勻，分成6等分備用。
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2.將材料A（除奶油外）揉至成糰出筋，續加入奶油揉至光亮，滾圓後放入電子鍋內，按下保溫鍵進行基礎發酵，10∼15分鐘後按取消鍵，不開鍋蓋繼續發酵30∼35分鐘。
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3.取出鍋內的麵糰翻面，放回鍋內繼續發酵約20分鐘。
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4.將作法3的麵糰分割成6個，滾圓並靜置鬆弛15分鐘。
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5.將作法4麵糰捍成圓片狀，分別包入作法1內餡，表面沾上熟白芝麻，放入電子鍋內排成一圈，按下保溫鍵作最後發酵，15∼20分鐘後按取消鍵，繼續在鍋中發酵30∼35分鐘，至麵糰約原來的2倍大。
- 6.用剪刀分別在麵糰上剪一個十字，再按下炊飯鍵或蛋糕鍵，待烘烤完成後，取出在十字刀口處擠上少許沙拉醬，放上新鮮巴西利即可。
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