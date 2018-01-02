食譜:培根洋芋麵包:www.ytower.com.tw

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食譜:培根洋芋麵包

  • 【做　法】
  • 1.洋芋去皮切小塊，用電鍋蒸熟，壓成泥狀；培根煎熟，切丁，加入沙拉醬、黃芥末及黑胡椒粉拌勻，再和洋芋泥拌勻，分成6等分備用。
  • 2.將材料A（除奶油外）揉至成糰出筋，續加入奶油揉至光亮，滾圓後放入電子鍋內，按下保溫鍵進行基礎發酵，10∼15分鐘後按取消鍵，不開鍋蓋繼續發酵30∼35分鐘。
  • 3.取出鍋內的麵糰翻面，放回鍋內繼續發酵約20分鐘。
  • 4.將作法3的麵糰分割成6個，滾圓並靜置鬆弛15分鐘。
  • 5.將作法4麵糰捍成圓片狀，分別包入作法1內餡，表面沾上熟白芝麻，放入電子鍋內排成一圈，按下保溫鍵作最後發酵，15∼20分鐘後按取消鍵，繼續在鍋中發酵30∼35分鐘，至麵糰約原來的2倍大。
  • 6.用剪刀分別在麵糰上剪一個十字，再按下炊飯鍵或蛋糕鍵，待烘烤完成後，取出在十字刀口處擠上少許沙拉醬，放上新鮮巴西利即可。
點心 .麵食及麵粉類製品 .西式料理 .葷食
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