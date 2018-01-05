食譜:吉拿棒:www.ytower.com.tw

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食譜:吉拿棒

  • 【做　法】
  • 1.奶油回復室溫狀態，加入細砂糖，用打蛋器攪拌均勻。
  • 2.分次加入打散的蛋液，再徐徐加入牛奶，讓液體被奶油慢慢吸收。
  • 3.將蒸熟的馬鈴薯趁熱壓成泥，用濾網過篩，使薯泥更細緻，再加入至作法2的奶油液中，攪拌至均勻。
  • 4.將低筋麵粉高筋麵粉混合，加入泡打粉，用篩網過篩，再分次加入作法3的麵糰中。
  • 5.用橡皮刮刀輕輕將麵糰拌至均勻，拌至麵糰表面都沒有麵粉，再靜置20~30分鐘。
  • 6.選擇齒縫較多的擠花嘴裝入擠花袋，放入混合好的麵糰，使用時將麵糰往下推。
  • 7.準備好一張烘焙紙，用擠花袋擠上一條條同樣長度的長條，再用刀片一條條分割開來。
  • 8.油鍋加熱至170℃，將帶紙的長條麵糰放入油鍋中，將烘焙紙夾除，並不時攪動長麵糰。
  • 9.將長麵糰炸至金黃後，撈起瀝乾，表面沾裹均勻的白糖，吉拿棒就完成了！
  • 【備　註】
  • 白糖中加一點點鹽，可以中和甜味，讓白糖的味道不只是單一的甜味而已，味道會更有層次。
點心 .麵食及麵粉類製品 .西式料理 .葷食
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