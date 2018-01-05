食譜:吉拿棒:www.ytower.com.tw

- 【材 料】
- A.奶油 50公克
- 細砂糖 30公克
- 全蛋 50公克
- 蒸熟的馬鈴薯泥 50公克
- 牛奶 40公克
- B.低筋麵粉 100公克
- 高筋麵粉 40公克
- 泡打粉 1公克
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沾裹材料：
細砂糖 50公克
- 鹽 1公克
【做 法】
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1.奶油回復室溫狀態，加入細砂糖，用打蛋器攪拌均勻。
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2.分次加入打散的蛋液，再徐徐加入牛奶，讓液體被奶油慢慢吸收。
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3.將蒸熟的馬鈴薯趁熱壓成泥，用濾網過篩，使薯泥更細緻，再加入至作法2的奶油液中，攪拌至均勻。
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4.將低筋麵粉高筋麵粉混合，加入泡打粉，用篩網過篩，再分次加入作法3的麵糰中。
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5.用橡皮刮刀輕輕將麵糰拌至均勻，拌至麵糰表面都沒有麵粉，再靜置20~30分鐘。
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6.選擇齒縫較多的擠花嘴裝入擠花袋，放入混合好的麵糰，使用時將麵糰往下推。
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7.準備好一張烘焙紙，用擠花袋擠上一條條同樣長度的長條，再用刀片一條條分割開來。
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8.油鍋加熱至170℃，將帶紙的長條麵糰放入油鍋中，將烘焙紙夾除，並不時攪動長麵糰。
- 9.將長麵糰炸至金黃後，撈起瀝乾，表面沾裹均勻的白糖，吉拿棒就完成了！
- 【備 註】
- 白糖中加一點點鹽，可以中和甜味，讓白糖的味道不只是單一的甜味而已，味道會更有層次。
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