食譜:紅糖肉桂餅乾:www.ytower.com.tw

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食譜:紅糖肉桂餅乾

  • 【做　法】
  • 1.將材料A的所有材料依序用打蛋器打至均勻。
  • 2.續加入材料B過篩的粉類和肉桂粉，用橡皮刮刀拌勻。
  • 3.再放入杏仁角輕輕用刮刀拌勻。
  • 4.將作法3的餅乾麵糊整型成等分的圓餅形，放入預熱好的烤箱，以180℃烤約15~20分即可。
點心 .其他類別 .西式料理 .葷食
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