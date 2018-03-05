食譜:泰式酸辣醬(8):www.ytower.com.tw
食譜:泰式酸辣醬(8)

  • 【做　法】
  • 1.香茅去葉去老根，留根部3公分嫩莖切細末，備用。
  • 2.紅蔥頭去皮切末；蒜仁切末，備用。
  • 3.沙拉油倒入鍋中加熱至油溫約120℃，放入作法2紅蔥頭末和蒜末以小火拌炒至略為金黃色，續入作法1香茅末和及其餘材料，以小火炒10分鐘即可
配料 .醬料 .南洋料理 .葷食
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