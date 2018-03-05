食譜:北方香辣醬:www.ytower.com.tw

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食譜:北方香辣醬

  • 【做　法】
  • 1.沙拉油倒入鍋中，放入薑片和蔥段以小火加熱拌炒至薑片和蔥段呈金黃色，撈除薑片與蔥段（鍋中沙拉油保留），熄火。
  • 2.趁熱於作法1油鍋加入蒜末拌勻，1分鐘後加入辣椒粉拌勻靜置10小時即為北方香辣醬。
配料 .醬料 .中式料理 .素食
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