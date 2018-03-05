食譜:雲南香酸辣醬:www.ytower.com.tw

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食譜:雲南香酸辣醬

  • 【做　法】
  • 1.熱鍋倒入沙拉油，放入去皮花生仁、蒜末以及紅蔥末，以小火炸約10分鐘。
  • 2.於作法1加入粗辣椒粉和豆豉，以小火拌炒約15分鐘，加入白芝麻和所有調味料拌炒約3分鐘即為雲南香酸辣醬。
配料 .醬料 .中式料理 .素食
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