食譜:紅酒燒牛腩:www.ytower.com.tw

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紅酒燒牛腩
【材 料】
牛腩
300公克
馬鈴薯
1個
洋蔥
1/2顆
蘑菇
50公克
紅蘿蔔
1/3條
【調 味 料】
紅酒
200㏄
月桂葉
2片
西式綜合香料
1小匙
月桂葉
3片
奶油
1大匙
鹽
少許
黑胡椒
少許
【做 法】
1.牛腩切成約3公分塊狀，放入沸水中汆燙過水備用。
2.馬鈴薯、紅蘿蔔去皮切滾刀塊；洋蔥切塊；蘑菇切小塊備用。
3.取一炒鍋，倒入1大匙沙拉油，加入作法2材料以中火爆香，再加入汆燙好的牛腩炒香，然後倒入紅酒先燒一下。
4.續加入其餘調味料依，將牛腩煮至湯汁略收乾即可。
主菜
.
牛肉
.
西式料理
.
葷食
上線日期:
1/24/2018
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