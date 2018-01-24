食譜:紅酒燒牛腩:www.ytower.com.tw

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食譜:紅酒燒牛腩

  • 【做　法】
  • 1.牛腩切成約3公分塊狀，放入沸水中汆燙過水備用。
  • 2.馬鈴薯、紅蘿蔔去皮切滾刀塊；洋蔥切塊；蘑菇切小塊備用。
  • 3.取一炒鍋，倒入1大匙沙拉油，加入作法2材料以中火爆香，再加入汆燙好的牛腩炒香，然後倒入紅酒先燒一下。
  • 4.續加入其餘調味料依，將牛腩煮至湯汁略收乾即可。
主菜 .牛肉 .西式料理 .葷食
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