食譜:荷香煲牛肚:www.ytower.com.tw

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食譜:荷香煲牛肚

  • 【做　法】
  • 1.荷葉入滾水汆燙後與切片的牛肚洗淨瀝乾；八角及桂皮略沖洗瀝乾備用。
  • 2.將水加入鍋中，煮滾後放入作法1的材料及胡椒粒、薑片、米酒。
  • 3.蓋上鍋蓋煮滾後，改轉小火燉煮約1小時，再加入鹽和細砂糖調味即可。
主菜 .牛肉 .中式料理 .葷食 .32道煲湯
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