食譜:杏鮑菇炒牛肉片:www.ytower.com.tw
食譜:杏鮑菇炒牛肉片

  • 【做　法】
  • 1.將牛肉片鋪平，均勻撒上鹽和黑胡椒。
  • 2.杏鮑菇切成0.2公分的厚片；糯米椒劃開去籽備用。
  • 3.取鍋燒熱，放入作法1的牛肉片，以小火煎出油脂，取出備用。
  • 4.再放入作法2的杏鮑菇片和糯米椒煎出水分，放入鳳梨片和作法3的牛肉片略炒。
  • 5.再加入所有的調味料A快速拌炒至收汁即可。
主菜 .牛肉 .中式料理 .葷食
上線日期: