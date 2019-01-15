食譜:紅酒燉牛肉(8):www.ytower.com.tw
食譜:紅酒燉牛肉(8)

  • 【做　法】
  • 1.牛胸肉切成約2公分見方小塊；紅蘿蔔、綠櫛瓜、黃甜椒切塊備用。
  • 2.將牛胸肉放入鍋中汆燙1分鐘後洗淨瀝乾備用。
  • 3.熱鍋倒入少許油，放入洋蔥及蒜末以中小火炒香，將牛胸肉放入鍋中炒至表面微焦香後加入紅蘿蔔、紅酒及水煮開。
  • 4.蓋上鍋蓋小火煮約40分鐘後加入綠櫛瓜塊、黃甜椒塊及鹽、糖，再煮約10分鐘即可。
主菜 .牛肉 .西式料理 .葷食
上線日期: