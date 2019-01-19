食譜:茄汁牛肉丸(1):www.ytower.com.tw
食譜:茄汁牛肉丸(1)

  • 【做　法】
  • 1.將牛絞肉放入盆中，加入調味料A拌勻後，放入洋蔥及太白粉拌勻，再將肉捏成丸子狀。
  • 2.熱鍋倒入約2大匙沙拉油，將作法1的牛肉丸放入鍋中，以小火半煎炸約2分鐘至肉丸定型。
  • 3.作法2的鍋中放入番茄丁炒香，加入調味料B煮開，再煮約1分鐘至湯汁濃稠即可裝盤。最後將花椰菜切小朵，燙熟做盤飾即可。
主菜 .牛肉 .中式料理 .葷食
上線日期: