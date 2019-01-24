食譜:涼拌牛筋:www.ytower.com.tw

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食譜:涼拌牛筋

  • 【做　法】
  • 1.將蒜苗切絲；滷牛筋切粗條，備用。
  • 2.將作法1蒜苗、滷牛筋放入大碗中，加入蒜末、紅辣椒絲及所有調味料拌勻即可。
開胃前菜 .牛肉 .中式料理 .葷食
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