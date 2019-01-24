食譜:滷牛筋:www.ytower.com.tw

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食譜:滷牛筋

  • 【做　法】
  • 1.將滷汁材料中的蔥、薑拍鬆放入湯鍋，再加入其餘的滷汁材料，開火煮滾後，改小火續煮約5分鐘至散發出香味，備用。
  • 2.將材料中的蔥、薑拍鬆，備用。
  • 3.取一鍋水煮沸，放入作法2的蔥、薑和料理米酒，再放入牛筋，開火煮滾後，改小火續煮約2小時，取出牛筋備用。
  • 4.另取一鍋，倒入作法1滷汁煮至滾沸，加入作法2牛筋，小火續煮約30分鐘，熄火加蓋浸泡30分鐘後取出放涼即可。
主菜 .牛肉 .中式料理 .葷食
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