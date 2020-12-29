食譜:蠔油蕈菇牛肉:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.牛肉片先與太白粉、蠔油與米酒抓醃備用。
  • 2.依序加入薑絲、辣椒片、蔥段與雪白菇抓勻
  • 3.最後再淋上香油攪拌即可。
  • 4.外鍋倒入1杯水，放入蠔油香菇牛肉盒，待電鍋跳起即可。
主菜 .牛肉 .中式料理 .葷食
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