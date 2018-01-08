食譜:肉絲米粉湯:www.ytower.com.tw

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食譜:肉絲米粉湯

  • 【做　法】
  • 1.米粉泡水5分鐘後瀝乾。
  • 2.將米粉及肉絲放入燜燒罐中。
  • 3.加入開水(配方外)至八分滿，攪拌預熱10秒後將水倒出。
  • 4.加入煮開的高湯及紅蔥酥後蓋緊蓋子，悶30分鐘後，倒入碗中加入鹽及白胡椒粉調味，灑上芹菜末即可。
.豬肉 .中式料理 .葷食
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