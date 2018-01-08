食譜:山藥肉片粥:www.ytower.com.tw

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食譜:山藥肉片粥

  • 【做　法】
  • 1.米洗淨後泡水30分鐘後瀝乾。
  • 2.豬肉切薄片，山藥切成約0.5公分平方大小的丁。
  • 3.將米、肉片、山藥放入燜燒罐中。
  • 4.加入開水(配方外)至八分滿，攪拌預熱30秒後將水倒出。
  • 5.加入250㏄開水及薑末後蓋緊蓋子，悶60分鐘後，倒入碗中加入鹽調味，撒上蔥花即可。
粥品 .豬肉 .中式料理 .葷食
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