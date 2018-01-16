食譜:芝麻蜜汁肉乾:www.ytower.com.tw

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食譜:芝麻蜜汁肉乾
  • 【材　料】
  • 絞肉 300公克

  • 【做　法】
  • 1.絞肉用刀反覆剁碎，剁至肉色變白產生粘性。
  • 2.加入鹽調味，再放入其餘調味料拌勻，醃1小時至入味。
  • 3.把作法2調味好的肉泥用保鮮膜包好。
  • 4.把作法3的肉泥壓扁，用桿麵棍桿平。
  • 5.將作法4壓扁的肉片放入冰箱冷凍，冷凍至硬後就可取出。
  • 6.把作法5的冷凍肉片放入預熱170℃的烤箱中，烤約20分鐘左右，至兩面焦香即可。
點心 .豬肉 .中式料理 .葷食
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