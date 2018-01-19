食譜:筍干滷肉(1):www.ytower.com.tw
食譜:筍干滷肉(1)

  • 【做　法】
  • 1.筍干洗淨，泡水3小時，放入滾水中略汆燙，撈起備用。
  • 2.熟五花肉切塊，放入熱油中略炸，撈起備用。
  • 3.鍋燒熱，加入少許油，爆香蒜頭薑片辣椒，放入作法1、2的材料。
  • 4.再加入調味料所有材料和水，燒煮30分鐘即可。
  • 【備　註】
  • 乾燥的筍干現多有經過加工，使用前最好先用熱水川煮過，洗去表面的化學成份和酸澀味，吃起來更安心。
主菜 .豬肉 .中式料理 .葷食
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