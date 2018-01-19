食譜:五花肉片炒彩椒:www.ytower.com.tw

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食譜:五花肉片炒彩椒

  • 【做　法】
  • 1.將青椒紅椒黃椒切成塊狀。
  • 2.鍋燒熱，加入少許油，爆香蒜片，放入熟五花肉片炒香。
  • 3.續加入作法1的青紅黃椒塊拌炒。
  • 4.再加入肉高湯和調味料所有材料炒至入味，至湯汁收乾即可。
  • 【備　註】
  • 五花肉若要拿來作快炒料理，最好是切成薄片，切的薄煎的香香焦焦，更容易附著醬汁，吃起來更入味。
主菜 .豬肉 .中式料理 .葷食
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