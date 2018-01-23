食譜:木瓜黃豆煲豬蹄:www.ytower.com.tw

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食譜:木瓜黃豆煲豬蹄

  • 【做　法】
  • 1.豬蹄剁塊後入鍋汆燙5分鐘後撈起洗淨瀝乾；黃豆泡水2小時漲發後瀝乾；青木瓜及紅蘿蔔去皮洗淨切小塊；陳皮略沖洗瀝乾備用。
  • 2.將水加入鍋中，煮滾後放入作法1的材料及薑片、米酒。
  • 3.蓋上鍋蓋煮滾後，改轉小火燉煮約90分鐘，再加入鹽和細砂糖調味即可。
主菜 .豬肉 .中式料理 .葷食
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