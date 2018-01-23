食譜:柿餅煲豬龍骨:www.ytower.com.tw

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食譜:柿餅煲豬龍骨
  • 【調 味 料】
  • 米酒 50cc
  • 1/2茶匙

  • 【做　法】
  • 1.豬龍骨剁塊後入鍋汆燙後洗淨瀝乾；紅蘿蔔洗淨去皮切小塊；柿餅分切小塊備用。
  • 2.將水加入鍋中，煮滾後放入作法1的材料及薑片、米酒。
  • 3.蓋上鍋蓋煮滾後，改轉小火燉煮約60分鐘，加鹽調味即可。
主菜 .豬肉 .中式料理 .葷食
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