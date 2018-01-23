食譜:金銀菜煲豬舌:www.ytower.com.tw

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食譜:金銀菜煲豬舌
  • 【調 味 料】
  • 米酒 50cc
  • 1/2茶匙

  • 【做　法】
  • 1.豬舌分切適當大小塊狀；白蘿蔔去皮切塊；蘿蔔乾沖洗瀝乾分切大塊狀備用。
  • 2.將水加入鍋中，煮滾後放入作法1的材料及蜜棗、薑片、米酒。
  • 3.蓋上鍋蓋煮滾後，改轉小火燉煮約40分鐘後加入鹽調味即可。
主菜 .豬肉 .中式料理 .葷食
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