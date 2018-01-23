食譜:香菇天麻豬腦湯:www.ytower.com.tw
食譜:香菇天麻豬腦湯
  • 【調 味 料】
  • 米酒 30cc
  • 1/2茶匙

  • 【做　法】
  • 1.香菇用冷水泡發後，去蒂備用。
  • 2.將水加入鍋中，煮滾後放入作法1的材料及豬腦、天麻、薑絲、米酒。
  • 3.蓋上鍋蓋煮滾後，改轉小火燉煮約20分鐘，加鹽調味即可。
.豬肉 .中式料理 .葷食
上線日期: