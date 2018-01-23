食譜:紹興燉肉:www.ytower.com.tw

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食譜:紹興燉肉

  • 【做　法】
  • 1.五花肉切小塊，放入醃料醃漬約15分鐘，再放入170℃油鍋中炸成金黃色備用。
  • 2.紅甜椒切小塊；紅蘿蔔切滾刀塊；鮮香菇切塊；蒜仁與薑切片。
  • 3.取一炒鍋，倒入1大匙沙拉油，加入作法2材料以中火爆香，再加入作法1材料炒香，續加入所有調味料，以中火燜煮至湯汁略收乾後撒上白芝麻即可。
主菜 .豬肉 .中式料理 .葷食
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