食譜:酒釀燒松板豬:www.ytower.com.tw

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食譜:酒釀燒松板豬

  • 【做　法】
  • 1.松板豬洗淨，切成小片狀備用。
  • 2.洋蔥與紅甜椒切絲；辣椒切片；香菜切碎備用。
  • 3.取一炒鍋，倒入1大匙沙拉油，加入作法1、2材料一起爆香，再加入所有調味料，以中火煮約10分鐘至湯汁略收乾即可。
主菜 .豬肉 .中式料理 .葷食
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