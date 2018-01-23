食譜:香檳燒排骨:www.ytower.com.tw

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食譜:香檳燒排骨

  • 【做　法】
  • 1.小排骨切成小條狀，洗淨後加入所有醃料醃漬約20分鐘後，放入約180℃的油鍋中炸成金黃色，撈起濾油備用。
  • 2.蔥切小段；蒜仁與紅辣椒切成碎狀備用。
  • 3.取一炒鍋，放入奶油融化，加入作法2的材料以中火爆香，再加入炸好的小排骨與其餘調味料，以中火燴煮均勻，盛盤後放入青江菜裝飾即可。
主菜 .豬肉 .中式料理 .葷食
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