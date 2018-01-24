食譜:蒜苗快炒燻臘腸:www.ytower.com.tw

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食譜:蒜苗快炒燻臘腸

  • 【做　法】
  • 1.湖南煙燻臘腸洗淨，放入蒸籠以大火蒸10分鐘至熟，取出切片，備用。
  • 2.蒜苗、紅辣椒切斜片，備用。
  • 3.熱鍋，倒入1大匙沙拉油，放入煙燻臘腸片以小火煸香，加入紅辣椒片和蒜苗片炒勻均勻，續入少許鹽和紹興酒炒勻即可。
  • 【備　註】
  • 蒜苗是炒臘味的必備食材，兩者就像天生一對般百搭，無論臘腸、肝腸或者臘肉、風雞等，快炒或蒸煮都能搭上蒜苗一塊食用。
主菜 .豬肉 .中式料理 .葷食
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