食譜:金絲繡球:www.ytower.com.tw

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食譜:金絲繡球

  • 【做　法】
  • 1.雞蛋打勻後下鍋煎成蛋皮，放涼後切絲備用。
  • 2.豬絞肉放入大碗中加入鹽摔打至有黏性，加入蔥花、薑末、所有調味料拌勻。
  • 3.將肉餡捏成小丸子，均勻裹上蛋絲，放入蒸籠中蒸8分鐘取出裝盤。
  • 4.再以青菜燙熟圍邊即可。
  • 【備　註】
  • 蒸籠、電鍋是輕鬆做菜的好幫手，只要放進去蒸，就可以不用費心等著起鍋了，而這等待的時間還可以處理其他菜色，善用蒸煮做年菜會更輕鬆。
  • 約20分鐘
主菜 .豬肉 .中式料理 .葷食
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