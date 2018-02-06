食譜:巴戟芡實煲雞雜:www.ytower.com.tw

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食譜:巴戟芡實煲雞雜

  • 【做　法】
  • 1.雞胗、雞肝、雞心放入鍋中汆燙後，除去筋膜及油後洗淨瀝乾；芡實洗淨泡水30分鐘後瀝乾；巴戟及紅棗略沖洗瀝乾備用。
  • 2.將水加入鍋中，煮滾後放入作法1的材料及薑片、米酒。
  • 3.蓋上鍋蓋煮滾後，改轉小火燉煮約50分鐘，再加入鹽和細砂糖調味即可。
.豬肉 .中式料理 .葷食
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