食譜:和風薑味野豚:www.ytower.com.tw

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食譜:和風薑味野豚

  • 【做　法】
  • 1.培根豬肉片與薑末20公克抓醃漬一下備用。
  • 2.洋蔥、香菇切粗條；蘆筍切段，備用。
  • 3.熱鍋，倒入適量的油，放入洋蔥絲炒香，再加入香菇絲、蘆筍段、培根豬肉片炒勻。
  • 4.加入所有調味料炒至收汁，再放入剩餘的薑末炒勻即可。
  • 【備　註】
  • 培根豬肉片是指煮火鍋用的油花較多的豬肉片，並非一般的醃燻過的培根，否則會過鹹。如果沒有培根豬肉片，也可以選用其他油花較多的部分，風味不會差太多。
  • 約8分鐘
主菜 .豬肉 .日式料理 .葷食
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