食譜:蔥燒排骨(7):www.ytower.com.tw
食譜:蔥燒排骨(7)

  • 【做　法】
  • 1.排骨洗淨後汆燙備用；洋蔥切絲；紅蔥頭切片；蔥切段；青江菜修齊後用開水汆燙30秒後瀝乾。
  • 2.熱鍋倒入少許油，以小火爆香作法1的蔥段，炒至焦黃再放入排骨及所有調味料煮滾後關小火。
  • 3.煮約2小時至排骨軟爛即可取出，將青江菜做盤飾裝盤。
主菜 .豬肉 .中式料理 .葷食
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