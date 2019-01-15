食譜:蔥燒排骨(7):www.ytower.com.tw
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蔥燒排骨(7)
【材 料】
排骨
500公克
洋蔥
120公克
紅蔥頭
50公克
蔥
60公克
青江菜
200公克
【調 味 料】
醬油
3大匙
細砂糖
1大匙
水
400㏄
米酒
50㏄
【做 法】
1.排骨洗淨後汆燙備用；洋蔥切絲；紅蔥頭切片；蔥切段；青江菜修齊後用開水汆燙30秒後瀝乾。
2.熱鍋倒入少許油，以小火爆香作法1的蔥段，炒至焦黃再放入排骨及所有調味料煮滾後關小火。
3.煮約2小時至排骨軟爛即可取出，將青江菜做盤飾裝盤。
主菜
.
豬肉
.
中式料理
.
葷食
上線日期:
1/15/2019
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