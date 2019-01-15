食譜:臘味珍珠年糕:www.ytower.com.tw
食譜:臘味珍珠年糕
  • 【調 味 料】
  • 1/6茶匙
  • 米酒 2大匙

  • 【做　法】
  • 1.韓式年糕條切圓丁；臘腸及肝腸切丁；紅甜椒及蒜苗切小丁，備用。
  • 2.將年糕用2碗開水浸泡約2分鐘至軟後瀝乾水。
  • 3.熱鍋倒入1大匙沙拉油，以小火爆香薑末及臘腸丁、肝腸丁後加入甜椒、蒜苗、年糕及玉米粒炒勻。
  • 4.續加入鹽及米酒，開大火快炒約1分鐘即可。
主菜 .豬肉 .中式料理 .葷食
上線日期: