食譜:冬瓜燴排骨:www.ytower.com.tw
食譜:冬瓜燴排骨

  • 【做　法】
  • 1.將冬瓜去皮，切成小塊狀。
  • 2.紅蘿蔔去皮切片；蔥切小段；薑切片；辣椒切片備用。
  • 3.取炒鍋，加入1小匙沙拉油，再加入作法2的所有材料，以中火爆香。
  • 4.再加入炸排骨、作法1的冬瓜塊，和所有調味料，再以中小火燜煮約10分鐘即可。
主菜 .豬肉 .中式料理 .葷食
上線日期: