食譜:烤雞蔬菜鬆:www.ytower.com.tw

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食譜:烤雞蔬菜鬆

  • 【做　法】
  • 1.將烤雞去皮，再將肉切成小丁狀，備用。
  • 2.把芹菜，紅蘿蔔，洋蔥，荸薺都切成小丁狀；蒜頭與辣椒切碎，備用。
  • 3.取炒鍋，加入1小匙沙拉油，再加入作法1、2的所有材料，以大火爆香。
  • 4.再加入所有調味料和油條碎一起翻炒均勻，食用時搭配蘿蔓生菜即可。
主菜 .豬肉 .中式料理 .葷食
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