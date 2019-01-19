食譜:馬鈴薯滷肉:www.ytower.com.tw

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食譜:馬鈴薯滷肉

  • 【做　法】
  • 1.將熟三層肉切成小塊狀，備用。
  • 2.再將馬鈴薯去皮切成小塊狀；洋蔥切小塊；蒜頭與辣椒切片；蔥切小段，備用。
  • 3.取炒鍋，加入少許沙拉油，再加入作法1、2的所有材料，以中火爆香。
  • 4.續加入所有調味料，蓋上蓋子，以中小火燜煮約15分鐘即可。
主菜 .豬肉 .中式料理 .葷食
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