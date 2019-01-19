食譜:肉羹燴三鮮:www.ytower.com.tw

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食譜:肉羹燴三鮮

  • 【做　法】
  • 1.將水發魷魚切成花狀；把洋蔥切絲；蒜頭與辣椒切片，備用。
  • 2.香菜切碎備用。
  • 3.取炒鍋，加入少許沙拉油，再加入作法1的材料，再以中火先爆香。
  • 4.再加入所有調味料、熟肉羹和熟鳥蛋，再翻炒均勻，最後再加入作法2的香菜即可。
主菜 .豬肉 .中式料理 .葷食
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