食譜:茄汁燴獅子頭:www.ytower.com.tw

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食譜:茄汁燴獅子頭

  • 【做　法】
  • 1.將大番茄切小塊狀；蔥切小段；蒜頭與辣椒切片；洋蔥切絲，備用。
  • 2.取炒鍋，加入1小匙沙拉油，加入作法1的所有材料，以中火爆香。
  • 3.再加入熟獅子頭和所有調味料，蓋上蓋子，以中小火燜煮約10分鐘即可。
主菜 .豬肉 .中式料理 .葷食
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