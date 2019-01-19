食譜:醃篤鮮(1):www.ytower.com.tw
食譜:醃篤鮮(1)

  • 【做　法】
  • 1.竹筍切小塊；排骨及火腿洗淨後切小塊；大白菜直切大塊，備用。
  • 2.排骨及火腿放入滾水中汆燙後用冷水沖涼洗淨。
  • 3.將所有食材一起放入鍋中倒入水及紹興酒。
  • 4.開火煮滾後關微火，使湯保持在微滾動的狀態下約煮1小時，最後放入鹽調味即可。
主菜 .豬肉 .中式料理 .葷食
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