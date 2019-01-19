食譜:蜜棗煲豬手:www.ytower.com.tw

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食譜:蜜棗煲豬手

  • 【做　法】
  • 1.豬蹄剁小塊，放入鍋中汆燙5分鐘後取出洗淨；白蘿蔔及紅蘿蔔去皮切小塊，備用。
  • 2.將所有材料放入湯鍋，倒入水及紹興酒。
  • 3.將鍋放至爐上以中火煮開，水滾後撈去浮沫，關小火蓋上鍋蓋煮約1個小時又30分鐘，起鍋後加入鹽調味即可。
主菜 .豬肉 .中式料理 .葷食
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