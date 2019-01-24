食譜:四寶湯(3):www.ytower.com.tw
食譜:四寶湯(3)

  • 【做　法】
  • 1.排骨、豬肚洗淨，分別放入滾水中略汆燙後撈起，豬肚切成條狀備用。
  • 2.巴西蘑菇洗淨；蛤蜊泡水吐沙；白蘿蔔去皮切塊備用。
  • 3.將作法1、2的材料、薑片、罐頭螺肉和所有調味料A，一起放入電鍋內鍋中。
  • 4.外鍋加入2杯水，按下開關至跳起，續燜10分鐘。
  • 5.最後再淋入香油即可。
.豬肉 .中式料理 .葷食
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