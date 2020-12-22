食譜:剝皮辣椒五花肉:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.五花肉條與所有調味料混合拌勻，中間挖洞以利蒸氣穿透。
  • 2.電鍋外鍋加入1杯水，放入作法1，蓋上鍋蓋、按下開關，蒸至開關跳起即可。
  • 【備　註】
  • 加剝皮辣椒汁味道更濃郁
主菜 .豬肉 .中式料理 .葷食
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