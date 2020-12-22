食譜:鯖魚蒸肉:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.豬絞肉加鹽抓勻，稍微摔打至有黏性。
  • 2.加入糖、醬油、紹興酒與白胡椒粉拌勻。
  • 3.再加入薑末、蔥花、太白粉與鯖魚丁拌勻。
  • 4.肉餡中間挖一個凹洞，放入電鍋中，外鍋加1杯水蒸熟即可。
  • 【備　註】
  • 先將鯖魚稍微煎至焦香，再將煎熟的鯖魚剝小塊放入肉餡中，再放入電鍋中蒸，這樣風味層次會更豐富。
主菜 .豬肉 .中式料理 .葷食
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