食譜:藥燉排骨(11):www.ytower.com.tw
  • 【調 味 料】
  • 米酒 200㏄
  • 1茶匙

  • 【做　法】
  • 1.取一碗，放入藥材及米酒一起浸泡20分鐘備用。
  • 2.燒一鍋水，將排骨下鍋汆燙，水滾後再續滾1分鐘去雜質，洗淨瀝乾。
  • 3.將汆燙好的排骨放入電鍋內鍋，加入水及作法1泡好的藥材和米酒。
  • 4.外鍋加2杯水，蓋上鍋蓋，按下開關。
  • 5.待開關跳起，燜20分鐘後，加入鹽調味即可。可沾取辣椒醬油一起食用。
主菜 .豬肉 .中式料理 .葷食
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