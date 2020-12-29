食譜:粉蒸排骨(10):www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.地瓜洗淨去皮後切塊備用。
  • 2.先將排骨與醬油、糖、辣椒醬、蒜末、薑末與米酒拌勻。
  • 3.撒上花椒粉與蒸肉粉與水並抓勻。
  • 4.將地瓜放入保鮮盒內，再將排骨鋪上。
  • 5.外鍋倒入一杯水，疊上粉蒸排骨，帶電鍋結束跳起即可。
主菜 .豬肉 .中式料理 .葷食
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