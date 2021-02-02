食譜:冰花煎餃(2):www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.將玉米粉和水混合調勻備用。
  • 2.熱平底鍋，轉小火，加入沙拉油。
  • 3.水餃放入作法2鍋中，將作法1的玉米粉水，緩緩倒入鍋中。
  • 4.蓋上鍋蓋，以小火煎約12分鐘，待水餃煎熟，水份煮乾後，鍋底即會呈現網狀冰花圖樣。
小吃 .豬肉 .中式料理 .葷食
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